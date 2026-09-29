Revelan los posibles castigos para U. de Chile y Everton: “Imponer a cada club…”

Según trascendió, los equipos involucrados en el escándalo en el Estadio Sausalito pueden ser penados hasta con cinco partidos sin público.

La polémica entre Universidad de Chile y Everton por los octavos de final de Copa Chile no ha terminado. A pesar de que el cuadro azul avanzó en el certamen local, aún queda un capítulo abierto.

¿Por qué? El Tribunal de Disciplina de la ANFP debe definir los eventuales castigos para ambas instituciones. Y según informa El Mercurio, el panorama es complejo para los involucrados.

Además de arriesgar drásticas medidas contra la presencia de sus seguidores, los equipos también pueden ser obligados a pagar millonarias sumas. Ello empezará a definirse este martes 29 de septiembre.

“¿Qué dicen las normas sobre las sanciones? El Código de Penalidades faculta al tribunal a imponer a cada club entre una y cinco fechas sin público“, comienza indicando el medio citado.

“Lo que en el caso de la U podría implicar que sus hinchas no puedan ingresar a los duelos restantes de Copa Chile si los azules siguen avanzando. Además, establece una multa de hasta 500 UTM (cerca de $35 millones)“, agrega.

Universidad de Chile y Everton esperan sus sanciones. (Imagen: Photosport)

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Duros castigos para Universidad de Chile y Everton

Finalmente, la fuente aludida advierte que Diego Oyarzún también puede recibir algún tipo de pena por sus incendiarias declaraciones contra las autoridades. Sin embargo, no hay certeza sobre alguna acusación formal.

“Si existe denuncia del directorio o bien el tribunal actúa de oficio y se comprueba que hubo ofensas, el jugador arriesga entre una y diez fechas de suspensión“, concluyó la publicación.