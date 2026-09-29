Durísimo golpe para Chile: detallan cómo serían las Eliminatorias para clasificar al Mundial 2030

Desde Argentina detallaron cómo serían las Clasificatorias para el próximo Mundial, donde los cupos se mantendrían para la Conmebol.

La Selección Chilena podría enfrentar unas Eliminatorias completamente distintas rumbo al Mundial 2030. La clasificación anticipada de Argentina, Uruguay y Paraguay, que serán sedes de los partidos de celebración de la Copa del Mundo centenario, modificará la competencia sudamericana y dejaría a La Roja totalmente contra las cuerdas, ya que tendrá que pelear por uno de los 3,5 cupos restantes de la Conmebol.

La FIFA ya confirmó que las selecciones de Argentina, Uruguay y Paraguay estarán clasificadas automáticamente al Mundial 2030 por albergar los tres partidos del centenario, uno en cada país. Si bien se habló de aumentar los cupos para la Conmebol, todo parece indicar que sus plazas serán descontadas para la cita planetaria.

¿Cómo serían las Eliminatorias para el Mundial 2030?

De acuerdo con lo adelantado por el periodista Juan José Buscalia, esta situación provocaría que las siete selecciones sudamericanas restantes disputen las Eliminatorias por tres cupos directos y medio cupo al repechaje.

“Lo que se había instalado era que Sudamérica iba a tener los seis cupos y medio más los tres clasificados, lo que era prácticamente tener nueve clasificados de diez. Pero no va a pasar como en la Concacaf”, apuntó el argentino en Fuerte pero al Balong, de Manuel De Tezanos.

“Serán los tres organizadores clasificados más tres plazas directas y una al repechaje. Es decir, en vez de los nueve clasificados que se esperaban, van a ser seis y medio en total, de los cuales tres ya están fijos”, agregó.

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De esta manera, Chile tendría que competir por uno de esos lugares frente a Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia, en un escenario muy diferente al actual. La distribución de plazas de Conmebol se mantendría en 6,5, pero tres de ellas ya estarían ocupadas por Argentina, Uruguay y Paraguay.

El escenario también genera interrogantes respecto de la propia estructura de las Eliminatorias, aunque Buscalia ya adelantó que Argentina, Uruguay y Paraguay participarán de las Clasificatorias por los acuerdos comerciales que estas representan.

Para Chile, el desafío significa un duro golpe: La Roja tendría que disputar un proceso con siete selecciones compitiendo por apenas tres plazas directas y un lugar en el repechaje. Esto, considerando que para Norteamérica 2026, el ‘Equipo de Todos’ protagonizó una vergonzosa campaña y terminó último en las Eliminatorias.