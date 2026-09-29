Arturo Vidal no se guarda nada y lanza dura crítica a Nicolás Córdova en La Roja: “Hay una manía”

La Selección Chilena hoy tuvo su segundo encuentro amistoso dentro de esta Fecha FIFA, en donde Chile se enfrentó en un partidazo ante Estados Unidos, en donde el equipo de todos sumó una nueva derrota, esta vez tras caer por 4-2.

Dentro de lo que fue este partido, el volante y crack nacional, Arturo Vidal estuvo en el ‘React’ de Mega, en la que comentó lo que dejó este compromiso para el equipo de todos, en la que dejó un duro recado para el DT, Nicolás Córdova sobre su decisión de dejar fuera a lo experimentados de su ciclo.

“Hay una manía, no sé, un pensamiento muy errado que piensan con el recambio, tú para hacer un recambio necesitas jugadores con experiencia, que les dejen algo, porque la Generación Dorada dejó dos Copa América, muchos triunfos, muchas cosas importantes”.

“En el día a día los jugadores jóvenes necesitan a los jugadores grandes, que vivieron cosas que no han vivido estos jugadores, que ojalá en el futuro lo pueden vivir, pero hay una manía de sacar a los más grandes y yo no entiendo. Me gustaría que vieran a las selecciones europeas, que siempre tienen un pilar que ayuda a las selecciones a crecer”, parte señalando Vidal.

Vidal espera ser una aporte para La Roja | Foto: Photosport

Agregando a esto, el ‘King’ sabe que hay mucho material dentro de esta nueva generación en la Selección Chilena, pero que deben recibir de una ayuda de los jugadores más experimentados.

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“En algún momento tienen que dar el paso al costado, pero con algo que te hayan dejado, si puedes aprovechar a un jugador que ha ganado mucho y tiene experiencia y le sacas lo mejor que le queda, seguramente la selección va a mejorar mucho”, remarcó.

Siguiendo en esta línea, el volante nacional confiesa que hay jugadores de la Generación Dorada con un gran presente que sin duda podrían ser de un gran aporte en este ciclo.

“Hay jugadores como el Edu (Vargas), que está en un gran momento, Charly (Aránguiz) que podría ir tranquilamente, Alexis (Sánchez) que todavía está jugando, yo que estoy jugando, si no los quieres colocar de titular, no los coloques, pero tenlos ahí”, declaró.

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Finalmente, Vidal dejó en claro que él está dispuesto en poder ayudar en este recambio, en el que le gustaría ser un estandarte para la sangre nueva de la Selección Chilena en un rol más secundario en la cancha.

“Si hay un entrenador que se elige y me dice ‘yo te necesito, no sé si vas a jugar, pero te necesito’, yo iría encantado y feliz, yo sé lo que puedo dar, no dentro de la cancha, capaz afuera cuando las cosas estén mal, pondremos el pecho y mis compañeros también lo serán así y tienen el mismo pensamiento que yo”, cerró.