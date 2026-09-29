¿A qué hora y dónde ver a la Selección Chilena contra Estados Unidos por TV y gratis?

El combinado nacional tiene un nuevo encuentro amistoso en la fecha FIFA. Tendrá que dar vuelta la página tras perder vs. Canadá.

La Selección Chilena tiene un objetivo en mente: dejar en el pasado la derrota 1-0 contra Canadá en la fecha FIFA. En esta ocasión, La Roja se alista para enfrentar a Estados Unidos en Misuri.

Luego de perder en el primer encuentro de la gira internacional, el combinado nacional tendrá que medirse contra otro rival mundialista. Para ello, Nicolás Córdova sufre una serie de bajas.

¿Cuáles? Además de Benjamín Kuscevic, que fue liberado por lesión, el cuerpo técnico no contará con Lucas Cepeda ni Gabriel Suazo: ambos fueron expulsados en el último partido.

Por su parte, la Selección de Estados Unidos tendrá que confirmar su buen momento. El elenco norteamericano se impuso 4-1 sobre Perú este 26 de septiembre, lo que refleja su nivel actual.

Cabe consignar que el último amistoso entre Chile y EE. UU. terminó 1-1 en marzo de 2019. ¿Quién convirtió el gol a favor de La Roja? Óscar “Torta” Opazo.

La Selección Chilena visitará a Estados Unidos. (Imagen: Photosport)

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¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. Estados Unidos?

El compromiso entre ambos combinados está fijado para este martes 29 de septiembre. Se disputará a partir de las 21:00 horas de Chile en el estadio Energizer Park.

¿Dónde ver GRATIS y por TV a Chile?

El amistoso entre La Roja y EE. UU. podrá ser visto a través de las diversas plataformas de Mega: será emitido mediante su señal abierta para TV y en el servicio de streaming Mega GO.