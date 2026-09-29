La Roja enfrentará su segundo amistoso en Norteamérica ante Estados Unidos. El duelo se jugará este martes en Misuri.

La Selección Chilena afrontará este martes su segundo amistoso de la gira por Norteamérica ante Estados Unidos, en un escenario relativamente nuevo para el fútbol internacional. El encuentro se disputará en el Energizer Park, recinto ubicado en St. Louis, Missouri, y que es la casa del St. Louis City SC de la MLS.

El estadio fue construido entre 2020 y 2022 y cuenta con una capacidad para aproximadamente 22.500 espectadores. Además, posee una cancha de pasto natural, característica que lo convierte en uno de los recintos deportivos más modernos de la ciudad.

El Energizer Park también ya ha recibido encuentros internacionales, entre ellos partidos correspondientes a la Copa Oro de la Concacaf en 2023 y 2025, por lo que esta noche sumará un nuevo duelo de selecciones a su historial.

En este escenario, La Roja buscará conseguir su primer triunfo en su gira por Norteamérica, tras la caída frente a Canadá el pasado sábado. Tras medirse ante la USMNT, el ‘Equipo de Todos’ se prepará para su último encuentro amistoso frente a México.

ST LOUIS, MISSOURI – AUGUST 1: The match between the St. Louis CITY SC and Real Salt Lake kicks off in the first half at Energizer Park on August 1, 2026 in St Louis, Missouri. (Photo by Dilip Vishwanat/Getty Images)

¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. Estados Unidos?

El compromiso entre ambos combinados está fijado para este martes 29 de septiembre. Se disputará a partir de las 21:00 horas de Chile.

Publicidad

¿Dónde ver GRATIS y por TV a Chile?

El amistoso entre La Roja y EE. UU. podrá ser visto a través de las diversas plataformas de Mega: será emitido mediante su señal abierta para TV y en el servicio de streaming Mega GO.