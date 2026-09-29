Colo Colo casi se entrampa en Puerto Montt: ¡agónico triunfo en Copa Chile!

Colo Colo sufrió para sacar una ventaja mínima en el Estadio Chinquihue, y ahora todo se definirá la próxima semana en el Monumental.

Colo Colo venció por la cuenta mínina (1-0) a Deportes Puerto Montt y timbró una victoria clave en los cuartos de final de ida de la Copa Chile 2026. Ahora, los albos buscarán definir el paso a semifinales la próxima semana en el Estadio Monumental cuando se dispute la revancha.

Tras un primer tiempo donde el conjunto ‘Velero’ supo contrarrestar los intentos por las bandas del Cacique, fue en el complemento donde la visita empujó para llevarse el triunfo en los minutos finales.

En un trámite complicado y con una cerrada defensa puertomontina, los albos lograron el triunfo en los descuentos tras un preciso y ‘bombeado’ centro de Maximiliano Romero que conectó de cabeza Lautaro Pastrán (90+3′) para desatar los festejos del Popular en la región de Los Lagos.

Así, en una cancha difícil, los albos se llevaron el primer duelo de cuartos de final ante los albiverdes en la Región de Los Lagos. Ahora todo se definirá en la revancha que se disputará en siete días más.

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt?

Colo Colo enfrentará a Deportes Puerto Montt el próximo martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. El vencedor de la llave se medirá en semifinales al ganador de la serie entre O’Higgins y Deportes Concepción.