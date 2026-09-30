Grecia vs. Países Bajos: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Grecia llega con puntaje ideal y una racha que nadie esperaba, pero el jueves 1 de octubre se mide con Países Bajos, el equipo que históricamente le hizo la vida imposible en la Liga de Naciones.
Ninguno de los dos pelea los puestos de arriba de la tabla general, pero el partido sirve para medir si Grecia puede sostener su nivel ante una selección de peso como la neerlandesa.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Grecia se ubica octava con 6 puntos después de dos fechas, algo que pocos hubieran firmado antes de arrancar. Viene de ganar como visitante en sus dos presentaciones, primero ante Serbia y después con un golpe de autoridad en Alemania, resultados que la instalaron entre las sorpresas del certamen.
Países Bajos, en cambio, no termina de convencer pese a estar en el lote de favoritos del torneo. Suma 4 puntos y aparece más abajo en la tabla, aunque también viene de ganar afuera, en este caso ante Serbia, luego de un empate en casa frente a Alemania que dejó dudas.
El historial entre Grecia y Países Bajos
El historial entre ambos es una montaña casi imposible de escalar para Grecia: de 11 enfrentamientos, Países Bajos ganó 9, hubo un empate y apenas una victoria griega. La diferencia de gol lo dice todo, 24 tantos neerlandeses contra solamente 3 griegos en todos estos años.
El antecedente más reciente fue en 2023, cuando Países Bajos se impuso 1-0 jugando como visitante en Grecia, en la última vez que se cruzaron.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/10/2023
|Grecia vs. Países Bajos
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2023
|Países Bajos vs. Grecia
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|01/09/2016
|Países Bajos vs. Grecia
|1-2
|Friendlies
|27/04/2004
|Países Bajos vs. Grecia
|4-0
|Friendlies
|04/12/1991
|Grecia vs. Países Bajos
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/11/1990
|Países Bajos vs. Grecia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|16/12/1987
|Grecia vs. Países Bajos
|0-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|25/03/1987
|Países Bajos vs. Grecia
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/04/1982
|Países Bajos vs. Grecia
|1-0
|Friendlies
|11/06/1980
|Países Bajos vs. Grecia
|1-0
|UEFA European Championship
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Suiza
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|+6
|6
|2
|Albania
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|3
|España
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|+4
|6
|4
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|5
|Suecia
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|6
|Eslovaquia
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|7
|Montenegro
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|6
|8
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|9
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|10
|Francia
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|11
|Finlandia
|2
|1
|1
|0
|7
|0
|+7
|4
|12
|Islandia
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|13
|Bosnia y Herzegovina
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|14
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|15
|Eslovenia
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|+2
|4
|16
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|17
|Irlanda del Norte
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|18
|Ucrania
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|19
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|20
|Inglaterra
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|21
|Italia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|22
|Armenia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|23
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|24
|Bélgica
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|+1
|3
|25
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|26
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|27
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|28
|Croacia
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
|29
|Luxemburgo
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|30
|Islas Feroe
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|+0
|2
|31
|Estonia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|+0
|2
|32
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|33
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Kazajistán
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|35
|Bulgaria
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Chipre
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|38
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|39
|Hungría
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|40
|Georgia
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|41
|Moldavia
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|42
|Polonia
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|43
|Bielorrusia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|44
|Letonia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|45
|Escocia
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
|46
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|47
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Rumania
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|49
|República Checa
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|50
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|51
|Turquía
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|52
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|53
|Macedonia del Norte
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|54
|San Marino
|2
|0
|0
|2
|0
|10
|-10
|0
Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Israel vs. Kosovo — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda vs. Austria — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Alemania vs. Serbia — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Noruega — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Dinamarca vs. Portugal — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Grecia y Países Bajos se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Grecia suma 6 puntos tras vencer a Alemania y Serbia.
- Países Bajos suma 4 puntos en el torneo.