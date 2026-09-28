Vozinha lanza feroz advertencia sobre su futuro en Colo Colo: “Espero jugar en…”

El portero aseguró que anhela disputar la Copa Libertadores. Cabe consignar que su contrato es hasta el 31 de diciembre de 2026.

Colo Colo sigue con atención un caso en particular para el próximo mercado de fichajes: el futuro de Vozinha. El arquero caboverdiano tendrá que definir qué hacer con su carrera.

¿La razón? Su contrato con la escuadra alba concluye el 31 de diciembre de 2026, aunque con la opción de extenderlo por méritos deportivos (al sumar el 50% de los minutos posibles).

Por ello, en la previa del cierre de la temporada, el portero conversó con The Observer y advirtió que tiene la intención de disputar el certamen internacional más importante de Sudamérica.

“Colo Colo fue el club que mostró más interés. No tuve ofertas desde Estados Unidos y hubo algún contacto con Arabia Saudita, pero nada concreto“, comenzó señalando.

Luego, sobre la incertidumbre sobre su siguiente paso, el futbolista de 40 años le dejó un recado a Colo Colo y complementó: “Espero jugar en la Copa Libertadores pronto“.

El futuro de Vozinha en Colo Colo no está escrito. (Imagen: Photosport)

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Vozinha se desahoga en Colo Colo

Finalmente, el guardavallas mundialista confesó que hay un punto que le cambió drásticamente en los últimos meses: ya no puede salir a la calle sin ser reconocido. No escondió su frustración por ello.

“Muchas personas quieren ser famosos y tener un perfil público, pero solo ven el lado positivo de las cosas. Si te soy honesto, si me ofrecieran la vida que tengo hoy o la vida que tenía antes, elegiría la anterior“, reflexionó.