Un verdadero revuelo en Andalucía ha generado la reciente contratación del chileno Alexis Sánchez en el Sevilla, quien llegó a préstamo por una temporada al conjunto del Nervión.

La crisis económica que vive el club sevillista provocó que en este mercado de pases no gastaran un solo peso en contrataciones, lo que desató una fuerte crítica de sus hinchas.

Este martes, el director deportivo del club, Antonio Cordón, se refirió a la llegada del tocopillano en una conferencia de prensa donde explicó la razón de su fichaje y lo llenó de elogios.

Por qué el Sevilla fichó a Alexis Sánchez

“No creo que Alexis venga para sustituir a nadie. Es un complemento, un jugador que nos puede dar mucho con su experiencia dentro del vestuario”, comentó de entrada el dirigente español.

“Puede enseñar a nuestros jugadores jóvenes, que entendemos, necesitan el aporte de futbolistas con experiencia, con personalidad, que han sido importantes en el fútbol mundial”, agregó.

Y cerró: “Suponemos que nos va a dar bastantes gotas a lo largo de la temporada. Estoy convencido de que nos va a dar lo que queremos”.

El primer desafío de Alexis Sánchez en el décimo club de su carrera será ante Elche por la Liga de España, duelo que se disputará el próximo 12 de septiembre después del receso por Fecha FIFA.