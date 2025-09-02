El lunes se cerró el mercado de fichajes en Europa y el último día estuvo lleno de sorpresas, donde una de las grandes noticias fue el inesperado arribo de Alexis Sánchez al Sevilla.

El tocopillano se desvinculó del Udinese luego de una temporada para el olvido, donde solo sumó minutos en 14 partidos. En lo que esperaba que fuera un regreso a casa en Friuli de ensueño, terminó siendo una pesadilla.

El Niño Maravilla llegó libre al elenco nervionense que busca volver a ser protagonista en La Liga, donde compartirá camarín con el otro chileno que llegó en este mercado al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el lateral Gabriel Suazo.

Pero a las pocas horas del arribo del delantero de 36 años a Sevilla hay una preocupación entre los hinchas, quienes ya han encendido las alarmas por el presente del máximo goleador histórico de la Selección Chilena.

Esto se debe a que hasta el momento no ha hecho ningún entrenamiento con el plantel que dirige el argentino Matías Almeyda, lo que ha generado ciertas dudas respecto a su condición física.

Alexis Sánchez fue la gran sorpresa en el cierre del mercado de La Liga. (Foto: Sevilla FC)

En Sevilla explican la situación de Alexis Sánchez

Ante los rumores, desde el club dieron a conocer al Diario de Sevilla que esta situación se debe a un tema burocrático, asegurando que el atacante se encuentra en perfectas condiciones.

Cabe recordar que Alexis Sánchez no fue convocado por Nicolás Córdova a La Roja en este fecha FIFA de septiembre, donde Chile terminará su participación en las Eliminatorias para el Mundial del 2026 ante Brasil y Uruguay.

De esta forma, el atacante nacional tendrá tiempo para ponerse a punto en el cuadro blanquirrojo, en lo que es su regreso al fútbol español después de 11 años, considerando que entre 2011 y 2014 vistió la camiseta del Barcelona.