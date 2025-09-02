Con el cierre del mercado de fichajes en Europa, el Real Betis de Manuel Pellegrini se transformó en uno de los grandes protagonistas de La Liga de España. El conjunto verdiblanco sorprendió al convertirse en el tercer club que más dinero desembolsó en contrataciones durante el verano europeo, consolidando así su ambicioso proyecto deportivo al mando del ‘Ingeniero’.

El conjunto heliopolitano se prepara para afrontar la que será la temporada más exigente de su historia, con participación en tres frentes: La Liga, la Copa del Rey y la Europa League. El equipo de Manuel Pellegrini espera rendir a un alto nivel, motivado por lo logrado el curso pasado, cuando alcanzó la final de la Conference League.

Brutal diferencia de gastos entre Real Betis y Barcelona en este mercado de pases (Getty Images).

Betis tiró la casa por la ventana y el Barcelona fue austero

Es por esa razón que la dirigencia del Betis decidió no escatimar en recursos para conformar un plantel de primer nivel. La incorporación del brasileño Antony, quien ya había dejado buenas sensaciones durante su paso a préstamo y se transformó en el gran anhelo de Manuel Pellegrini en este mercado, terminó por elevar la inversión del club a cifras que hace un tiempo habrían parecido impensadas.

“Probablemente, el gasto y el límite serán los mayores de nuestra historia, pero no podemos volvernos locos y hacer cosas que no debemos y no podemos”, confirmó el presidente bético Ángel Haro días antes del cierre del mercado.

Al cierre del mercado de pases, y según datos de Transfermarkt, el Betis gastó una escalofriante cifra que supera los 60 millones de euros por las contrataciones de Antony (22 millones), Nelson Deossa (11,3 millones), Natan (9 millones de euros), Rodrigo Riquelme (8 millones), Gonzalo Petit (6 millones), Valentín Gómez (5,3 millones) y Sofyan Amrabat (2,5 millones por el préstamo). Además se suman las llegadas de Firpo, Pau López y Álvaro Valles libres.

El gasto demencial de los andaluces se contradice de manera llamativa con lo que desembolsó el poderoso Barcelona en el mercado de fichajes. Los blaugranas, que de la mano de Hansi Flick apuestan por la Champions League, apenas gastaron más de 27,5 millones de euros con las incorporaciones de Joan García, exportero del Espanyol, por 25 millones de euros, y el sueco Roony Bardghji, por 2,5 millones de euros.