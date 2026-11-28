Leeds recibe a Coventry este sábado 28 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road.
Leeds llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Coventry tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Leeds ganó 4-1 como visitante ante Chelsea en la fecha anterior. Leeds está 7° en la tabla con 17 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Tottenham.
En su último compromiso, Coventry ganó 3-2 como local ante Crystal Palace. El conjunto marcha 15° con 12 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Everton.
El historial entre Leeds y Coventry
Leeds y Coventry se enfrentaron 66 veces en los últimos años: 34 triunfos de Leeds, 12 de Coventry y 20 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|05/02/2025
|Coventry vs. Leeds
|0-2
|Championship
|28/09/2024
|Leeds vs. Coventry
|3-0
|Championship
|06/04/2024
|Coventry vs. Leeds
|2-1
|Championship
|16/12/2023
|Leeds vs. Coventry
|1-1
|Championship
|14/02/2012
|Coventry vs. Leeds
|2-1
|Championship
|18/10/2011
|Leeds vs. Coventry
|1-1
|Championship
|05/02/2011
|Leeds vs. Coventry
|1-0
|Championship
|06/11/2010
|Coventry vs. Leeds
|2-3
|Championship
|01/01/2007
|Leeds vs. Coventry
|2-1
|Championship
|16/09/2006
|Coventry vs. Leeds
|1-0
|Championship
Horario del partido
- Chile: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
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- Centroamérica: Tubi
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Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Manchester United vs. Brentford — sábado 28 de noviembre, 12:00 hs
- Ipswich Town vs. Aston Villa — sábado 28 de noviembre, 14:30 hs
- Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs
- Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 13:30 hs
En síntesis
- Leeds y Coventry se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Leeds suma 17 puntos en el torneo.
- Coventry suma 12 puntos en el torneo.