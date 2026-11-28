Leeds y Coventry se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Elland Road, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Leeds recibe a Coventry este sábado 28 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road.

Leeds llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Coventry tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Leeds ganó 4-1 como visitante ante Chelsea en la fecha anterior. Leeds está 7° en la tabla con 17 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Tottenham.

En su último compromiso, Coventry ganó 3-2 como local ante Crystal Palace. El conjunto marcha 15° con 12 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Everton.

El historial entre Leeds y Coventry

Leeds y Coventry se enfrentaron 66 veces en los últimos años: 34 triunfos de Leeds, 12 de Coventry y 20 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 05/02/2025 Coventry vs. Leeds 0-2 Championship 28/09/2024 Leeds vs. Coventry 3-0 Championship 06/04/2024 Coventry vs. Leeds 2-1 Championship 16/12/2023 Leeds vs. Coventry 1-1 Championship 14/02/2012 Coventry vs. Leeds 2-1 Championship 18/10/2011 Leeds vs. Coventry 1-1 Championship 05/02/2011 Leeds vs. Coventry 1-0 Championship 06/11/2010 Coventry vs. Leeds 2-3 Championship 01/01/2007 Leeds vs. Coventry 2-1 Championship 16/09/2006 Coventry vs. Leeds 1-0 Championship

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Horario del partido

Chile: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Manchester United vs. Brentford — sábado 28 de noviembre, 12:00 hs

Ipswich Town vs. Aston Villa — sábado 28 de noviembre, 14:30 hs

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis