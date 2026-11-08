Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Rayo Vallecano por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Reale Arena, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad recibe a Rayo Vallecano este domingo 8 de noviembre desde las 12:15 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. La Real está quinta y mirando de cerca los puestos europeos, así que no puede permitirse otro tropiezo como el del fin de semana pasado ante el Athletic. Enfrente aparece un Rayo que viene de meter un golazo de visitante contra el Celta y que puede complicarle la tarde a cualquiera.

El local necesita volver a ganar en casa para no perderle pisada a la pelea de arriba, mientras que el Rayo llega con la chance de meterse en una racha positiva que lo aleje de la mitad de tabla para abajo.

La actualidad de ambos equipos

La Real Sociedad viene de un golpe duro: cayó 1-2 como visitante ante el Athletic Bilbao y cortó una racha de dos triunfos consecutivos, entre ellos un contundente 5-2 afuera contra el Málaga. Con 19 puntos en 11 partidos y el quinto puesto, el equipo donostiarra sabe que un resultado positivo en el Reale Arena lo deja otra vez metido de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

El Rayo Vallecano llega con otro ánimo después de goleada 3-0 de local al Celta, un triunfo que le permitió cortar la mala racha que había dejado la derrota 0-3 ante el Elche. Con 12 puntos y la casilla 14, el equipo madrileño todavía tiene margen para escalar posiciones si logra sostener la regularidad que mostró en su última presentación.

El historial entre Real Sociedad y Rayo Vallecano

El historial entre ambos es prácticamente parejo: en 44 enfrentamientos hay 15 triunfos para cada lado y 14 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de la Real Sociedad (69 goles contra 64). En los últimos cruces se repitió esa paridad, con triunfos alternados y empates que incluyen un 3-3 a puro gol en el más reciente de todos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/04/2026 Rayo Vallecano vs. Real Sociedad 3-3 Primera División 05/10/2025 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 0-1 Primera División 16/03/2025 Rayo Vallecano vs. Real Sociedad 2-2 Primera División 16/01/2025 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 3-1 Copa del Rey 18/08/2024 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 1-2 Primera División 27/01/2024 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 0-0 Primera División 29/10/2023 Rayo Vallecano vs. Real Sociedad 2-2 Primera División 22/04/2023 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 2-1 Primera División 21/01/2023 Rayo Vallecano vs. Real Sociedad 0-2 Primera División 10/12/2022 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 1-1 Club Friendlies

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Horario del partido

Chile: 12:15 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis