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Alineaciones de Atlético de Madrid y Barcelona por la LaLiga: formaciones probables

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Atlético vs. Barcelona, LaLiga
Atlético vs. Barcelona, LaLiga

Atlético de Madrid recibe a Barcelona este domingo 8 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Atlético de Madrid viene de ganarle 2-0 a Levante y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Barcelona viene de ganarle 6-1 a Alavés y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Atlético de Madrid y Barcelona

Atlético de Madrid (4-2-3-1): Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Álex Grimaldo, Koke, Lee Kang-in, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Julián Alvarez, Álex Baena. DT: Diego Simeone.

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Barcelona (4-2-3-1): Joan García, Brian Fariñas Pérez, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Pedri, Fermín López, Marc Bernal, Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon. DT: Hansi Flick.

Bajas y ausentes de Atlético de Madrid y Barcelona

Atlético de Madrid:

  • Johnny (lesión muscular)

Barcelona:

  • Dani Olmo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Xavi Espart (lesión de tobillo; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Roony Bardghji (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de febrero de 2027)
  • Juan Hernández (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)

La previa de Atlético de Madrid y Barcelona: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 8 de noviembre
  • Hora: 17:00 (hora de Chile)
  • Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano
  • Historial: 81 cruces — Atlético de Madrid ganó 21, Barcelona ganó 42 y empataron 18
  • Último antecedente: 14/04/2026: Atlético de Madrid 1-2 Barcelona
  • Próximo partido de Atlético de Madrid: vs. Getafe, domingo 22 de noviembre
  • Próximo partido de Barcelona: vs. Villarreal, domingo 22 de noviembre
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