Arturo Vidal impacta a Colo Colo con una inesperada confesión sobre su futuro: “Voy a pensar”

Colo Colo en esta jornada venció por 2-1 a Ñublense de Chillán en condición de visitante y logró conseguir su título 35, cerrando de la mejor forma una gran temporada de la mano de Fernando Ortiz en la Liga de Primera.
Tras lo que fue este duelo, el volante y capitán, Arturo Vidal conversó con TNT Sports y dejó sus sensaciones de lo que fue este importante logro que consiguió con el club de sus amores.
“De verdad, muy feliz. Muy feliz creo que el fútbol me ha dado muchas cosas lindas, otra copa más con el equipo que amo, donde salí, donde me crié, así que es muy feliz, muy feliz de haber logrado este nuevo título, de haber remontado lo que hizo el año pasado que fue muy duro, pero este año pudimos salir victorioso y de verdad que el equipo lo hizo muy bien, trabajó muy duro y se merecía ser campeón”, comenzó señalando Vidal.
Agregando a esto, el ‘King’ indicó: “El equipo que se formó este año fue bastante bueno, muchos juveniles también aparecieron. Hemos hecho un gran trabajo y gracias a Dios pudimos lograr el titulo que es lo más importante y la gente volvió a celebrar otra copa más”.
En esta jornada, el capitán ‘Albo’ anotó uno de los goles en el triunfo de Colo Colo y respondió a lo que fue su vaticinio de que hoy iba a anotarse dentro del marcador, algo que cumplió.
Vidal fue campeón con Colo Colo | Foto: Photosport
“Lo prometí y me tenía mucha confianza. Este año. o lo he dicho siempre, me tocó hacer una pretemporada. hace mucho tiempo no lo hacía y se vio. No me lesioné ni una vez el año. pude jugar, pude hacer goles, pude ayudar al equipo, así que eso me deja muy tranquilo”, remarcó.
Vidal pone dudas por su futuro
Concluyendo, Vidal fue consultado sobre lo que será su futuro en Colo Colo pensando en el 2027, en la que dejó más dudas que certezas por su continuidad, dejando unas impactantes declaraciones.
“No sé, voy a pensar. Ahora solo quiero celebrar, ver a mis hijos cuando vuelva y voy a pensar, no sé todavía. No sé todavía qué voy a hacer”.
“Ahora de verdad que no tengo nada en mi cabeza, solo quiero celebrar esto porque ha sido muy duro. Y veremos qué es lo que pasa de aquí en adelante”, cerró.