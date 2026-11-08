Según las imágenes captadas por T13, el futbolista aparece sin lesiones y en evidente estado de consternación tras el grave accidente en Providencia.

En las últimas horas, nuevos registros del accidente de tránsito protagonizado por Leandro Hernández han comenzado a viralizarse. Las imágenes captadas por T13 muestran el momento exacto de la colisión en Providencia y la primera reacción del delantero de Colo Colo, quien salió del vehículo por sus propios medios.

El futbolista de 21 años protagonizó el accidente durante la madrugada, en la intersección de avenida Los Leones con Pocuro. En el registro se aprecia el impacto entre los automóviles y los instantes posteriores, cuando el atacante albo aparece fuera del vehículo sin evidenciar lesiones que le impidieran desplazarse.

La primera reacción de Leandro Hernández tras el accidente

En las imágenes difundidas por T13, Hernández se ve consternado por lo ocurrido y permanece afirmado de un poste mientras mira su teléfono celular. Posteriormente, se acerca a funcionarios de Carabineros que llegaron al lugar para atender el procedimiento.

El registro muestra que el jugador pudo salir del automóvil por sus propios medios y caminar tras la colisión. De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, ambos conductores resultaron con lesiones, pero ninguno se encuentra en riesgo vital.

Cabe recordar que, según informó Carabineros, Hernández conducía con 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre y habría cruzado con luz roja. El delantero fue detenido y las causas del accidente continúan bajo investigación.