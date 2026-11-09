Desde tierras inglesas advierten que Pierre Sage será despedido del club londinense. El seleccionado chileno se queda sin entrenador.

Crystal Palace se aproxima a una modificación clave: el futuro de Darío Osorio tendrá un drástico giro en Inglaterra. El oriundo de Hijuelas puede tener una oportunidad de oro.

¿La razón? Según reporta el periodista Bobby Manzi de Daily Mail, la salida de Pierre Sage es un hecho. El estratega francés dejará su cargo en las próximas horas por malos resultados.

Tal como se especuló recientemente, la fecha FIFA será crucial para la banca del cuadro londinense. El último puesto en la tabla de la Premier League fue letal: la directiva tomó medidas al respecto.

“Pierre Sage será informado hoy de que ha sido despedido como entrenador del Crystal Palace. Los jugadores frustrados por las sesiones de entrenamiento a las 4pm + cenas en el campo de entrenamiento”, indicó el comunicador.

“Crystal Palace consideró por primera vez un cambio de entrenador en septiembre. No hubo suficiente entrenamiento defensivo… Miembro del personal de apoyo no gustaba“, agregó.

Darío Osorio tendrá cambio de DT en Inglaterra. (Foto: Getty Images)

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Darío Osorio espera la resolución del Crystal Palace

Y mientras Pierre Sage se alista para decir adiós, el principal candidato para reemplazarlo es Thomas Frank: este director técnico puede representar un punto de inflexión para el atacante chileno.

¿Por qué? Es danés, por lo que conoce bien el desempeño de Darío Osorio en el FC Midtjylland. Su última experiencia fue en Tottenham, elenco en el que estuvo al mando entre julio de 2025 y febrero de 2026.