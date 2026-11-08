Alineaciones de Real Sociedad y Rayo Vallecano por la LaLiga: formaciones probables

Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Reale Arena por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Sociedad recibe a Rayo Vallecano este domingo 8 de noviembre desde las 12:15 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. Real Sociedad viene de caer 1-2 ante Athletic Bilbao y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Rayo Vallecano viene de ganarle 3-0 a Celta y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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