Fernando Ortiz y su mensaje sin filtro a Leandro Hernández en Colo Colo: “Ya no es el joven de…”

En Colo Colo todo ha sido alegría durante esta jornada y esto debido a lo que fue la obtención de un nuevo título para el ‘Popular’ tras lo que fue su victoria por 2-1 ante Ñublense de Chillán, el que les permitió poder alcanzar la estrella 35.

Pero para los ‘Albos’ no todo inició de buena forma esta jornada, ya que en las primeras horas de este domingo, el atacante Leandro Hernández, fue protagonista de impactante accidente de tránsito.

El futbolista de Colo Colo se pasó un semáforo en rojo, en la que impactó a otro automóvil y en donde la policia le realizó un control, en la que detectaron que condicía bajo la influencia de alcohol con 1.2 gramos de alcohol en la sangre, por lo que fue formalizado en esta jornada y ya conoció sus medidas cautelares.

Tras la obtención del título del ‘Cacique’, el entrenador Fernando Ortiz conversó con los medios de comunicación en zona mixta y fue consultado sobre este hecho que involucró a uno de sus jugadores, en la que señaló que no ha tenido contacto con el jugador después del accidente.

Hernández fue formalizado tras su accidente | Foto: Photosport

“No he hablado con el ‘Chino’ porque no era el momento, ahora seguramente hablaré con él ahora cuando estemos más tranquilos”, remarcó.

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Concluyendo, Ortiz le dejó un importante mensaje sin filtro a Leandro Hernández, a quien no le mandó a decir con nadie que debe evitar este tipo de sucesos para su vida futbolística, los que le pueden costar más que caro.

“Es un joven que tiene que no vivir este tipo de situaciones, pero si tiene que ser consciente a la hora de saber que ya no es el joven de fuerzas básicas”, cerró.