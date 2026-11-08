El futbolista de Colo Colo fue formalizado esta tarde, en paralelo al partido del Cacique contra Ñublense en Chillán.

Este domingo el mundo Colo Colo tuvo una jornada bastante convulsionada, donde esperaban consagrarse campeones de la Liga de Primera 2026, pero que se vio manchada por un choque que protagonizó el futbolista Leandro Hernández en la madrugada.

El futbolista de 21 años no viajó con el plantel a Chillán para enfrentar a Ñublense, debido a que se encontraba lesionado, con tratamiento kinésico por un esguince medial en el tobillo izquierdo.

Pero anoche el juvenil salió de fiesta y de regreso protagonizó un violento accidente de tránsito, luego de pasarse un semáforo en rojo.

Esto ocurrió en Providencia, donde en el control policial detectaron que conducía bajo la influencia del alcohol, con 1.2 gramos de alcohol en la sangre, por lo que fue detenido.

Esta tarde a las 16:00 horas fue formalizado, mientras que en paralelo Colo Colo enfrentaba a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún.

Leandro Hernández estuvo esposado durante la formalización. (Foto: ATON)

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Las medidas contra Leandro Hernández

Y según informó Radio Cooperativa, Hernández quedó con las siguientes medidas cautelares: retención de la licencia de conducir, arraigo nacional y deberá pagar 15 millones de pesos a la víctima por los daños ocasionados.

La buena noticia al final del día es que sus compañeros sacaron la tarea adelante y se coronaron campeones del torneo, a tres fechas del final.