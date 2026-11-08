Este es el jugador de la U. de Chile más criticado en el primer tiempo ante Cobresal: “Ojalá te vayas”

Este es el jugador de la Universidad de Chile más criticado ante Cobresal en el primer tiempo.

Universidad de Chile en estos momentos está disputando un importante compromiso por la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ se ven las caras ante Cobresal en un duelo clave en la lucha por el Chile 2.

Dentro de lo que es este disputado duelo, el equipo de Fernando Gago, que hoy no está en la banca, logró irse en ventaja gracias al autogol de Steffan Pino, quien tiene en ventaja a la U.

En estos primeros 45 minutos, los fanáticos del ‘Romántico Viajero’ no tan solo se hacen sentir en el Estadio El Teniente de Rancagua, si no que también en las distintas redes sociales, en donde han ido dejando su opinión a lo que ha dejado este compromiso

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de la Universidad de Chile que ha estado en la mira por parte de los hinchas por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego, el que no los tiene muy conformes.

Castellón recibe críticas en la U | Foto: Photosport

Se trata del arquero, Gabriel Castellón, quien se ha ganado la gran reprobación del hincha de la Univerisdad de Chile por acciones puntuales en esta primera mitad, que han peligrado la ventaja azul.

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“Tremendo cagazo de Castellón . Menos mal que estaba Zaldivia“, dijo uno de los hinchas de la Universidad de Chile.

“Echen a Castellón por favor!!! Si se queda para 2027 jamás saldremos campeones”, fue lo que señaló otro fanático criticando fuertemente al jugador de los ‘Azules’

Para la segunda parte del compromiso, Castellón buscará mejorar su imagen por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego y tener un mejor desempeño en este partido crucial para la U en la Liga de Primera.

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