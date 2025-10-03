El Sevilla de España hoy en día se encuentra bastante chilenizado al contar con los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, quienes se han ganado el corazón de los hinchas.

Los dos jugadores nacionales han mostrado un gran nivel futbolístico en el equipo de Matías Almeyda, en la que se consolidan como importantes figuras dentro del club español.

En las últimas horas, se ha compartido una importante noticia dentro del Sevilla, en donde un nuevo jugador nacional se podría sumar a las filas del conjunto español.

El jugador sería el joven Renato Morales Pavez, el jugador nacional de 17 años hoy en día se encuentra en una prueba profesional dentro del Sevilla gracias a la invitación que ejerció el coordinador del club español, Agustín López.

Cobresal, el club de Renato Morales compartió la información de que el jugador nacional se encuentra en este proceso de prueba, en la que espera mostrar una gran versión y poder hacerse un espacio en el club español.

“Renato Morales Pavez (2008), jugador de Cobresal de El Salvador y formado en nuestra cantera en Puente Alto. Actualmente se encuentra en una prueba profesional con el Sevilla FC instancia que se concretó gracias a la invitación realizada por el Coordinador de Cantera del Sevilla, Agustín López”.

Sánchez y Suazo podrían sumar a un nuevo chileno | Foto: Getty Images

“Un desafío tremendo para Renato, quien ya entrena con el Juvenil A, División de Honor de la cantera sevillana, donde dejará todo para demostrar el temple minero en Europa”, informaron.

Sin duda que Alexis Sánchez y Gabriel Suazo serán importantes en lo que será la estancia de Renato Morales en el Sevilla, en la que esperan que el chileno pueda mostrar sus grandes cualidades y así buscar quedarse en el club.