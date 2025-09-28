El Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tuvo acción durante esta jornada dentro de la Liga Española, en la que el elenco de Matías Almeyda consiguió un tremendo triunfo en condición de visitante ante el Rayo Vallecano por 1-0.

El agónico gol del triunfo lo anotó el nigeriano, Akor Adams a los 87 minutos del partido, en la que el gran iniciador de este tanto fue el ídolo nacional, Alexis Sánchez, quien le dio un tremendo pase a José Ángel Carmona y este último asistió a Adams, quien venció al arquero Augusto Batalla.

Este triunfo, sin duda que fue importante para los ‘Sevillistas’, quienes llegaron a los 10 puntos ubicandose en el noveno puesto de la tabla de posiciones, a un punto de los puestos de zona de clasificación a competiciones europeas.

Dentro de esta victoria del Sevilla, los más destacados fueron Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quienes fueron muy elogiados por parte de los hinchas y la prensa española.

En españa alucinan con la dupla chilena

El medio español ‘Estadio Deportivo’ hizo su uno por uno sobre la evaluación de los jugadores del Sevilla, en la que Gabriel Suazo y Alexis Sánchez fueron puntuados con un 7 de 10, siendo uno de los más destacados del equipo de Almeyda.

Sánchez es elogiado en Sevilla | Foto: Getty Images

“Estuvo serio en el aspecto defensivo y se proyectó en varias ocasiones en ataque, dándole salida al Sevilla en la primera parte. En la segunda parte, estuvo mejor en defensa ya que desbarató una internada de Jorge de Frutos y en ataque estuvo mucho mejor ya que combinó bien con su compañero Alexis Sánchez, siendo casi la mejor arma ofensiva sevillista“, esto señalaron sobre Suazo.

Finalmente, sobre Sánchez el mismo medio también destacó lo que fue el inicio de la jugada para el único gol del partido, en la que remarcan su combinación con Gabriel Suazo y sus destellos de cracks que sirven en demasía para el Sevilla.

“Creció con el paso de los minutos, combinando con sus compañeros y entendiéndose muy bien con su compatriota Suazo por la banda izquierda. Pero su mejor jugada llegó por banda derecha ya que fue el futbolista que encontró a Carmona para iniciar la jugada del 0-1“, cerró.