Este fin de semana se disputa la fecha 16 de La Liga de España, donde el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo goleó por 4-0 al Real Oviedo en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El Niño Maravilla fue titular y comandó la vuelta al triunfo de los nervionenses, quienes se impusieron con los goles de Akor Adams (4′), Djibril Sow (22′), Batista Mendy (51′) y Chidera Ejuke (89′).

En el equipo visitante fue expulsado el defensa angoleño David Carmo (83′) tras recibir doble tarjeta amarilla.

El máximo goleador histórico de la Selección Chilena jugó hasta los 77 minutos, cuando fue reemplazado por el nigeriano Chidera Ekuje.

En el caso de Gabriel Suazo, el lateral izquierdo no estuvo presente debido a una lesión muscular. Su fecha de regreso sería a fines de diciembre.

Con este resultado, el Sevilla escaló a la octava posición de La Liga con 20 puntos, quedando a cuatro unidades de la zona de clasificación a copas europeas.

Mientras que el Real Oviedo sigue inmerso en zona de descenso, específicamente la decimonovena ubicación con 10 unidades.

El próximo partido para el Sevilla de Sánchez y Suazo será el miércoles 17 de diciembre a las 17:00 horas, cuando visite al Deportivo Alavés por la tercera ronda dela Copa del Rey.

Alexis Sánchez fue titular en el triunfo de Sevilla sobre Real Oviedo. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

Así está la tabla de posiciones de La Liga:

# Equipo PTS J Gol +/- G E P 1 Barcelona 43 17 49:20 29 14 1 2 2 Real Madrid 36 16 32:15 17 11 3 2 3 Villarreal 35 15 31:13 18 11 2 2 4 Atlético 34 17 30:16 14 10 4 3 5 Espanyol 30 16 20:16 4 9 3 4 6 Betis 24 15 25:19 6 6 6 3 7 Athletic 24 17 15:20 -5 7 3 7 8 Sevilla 20 16 24:24 0 6 2 8 9 Celta 20 16 18:19 -1 4 8 4 10 Getafe 20 16 13:18 -5 6 2 8 11 Elche CF 19 16 19:20 -1 4 7 5 12 Alavés 18 15 13:15 -2 5 3 7 13 Rayo 17 15 13:16 -3 4 5 6 14 Mallorca 17 16 18:23 -5 4 5 7 15 Real Sociedad 16 16 20:24 -4 4 4 8 16 Osasuna 15 16 14:20 -6 4 3 9 17 Valencia 15 16 15:25 -10 3 6 7 18 Girona 15 16 15:30 -15 3 6 7 19 Real Oviedo 10 16 7:26 -19 2 4 10 20 Levante UD 9 15 16:28 -12 2 3 10

