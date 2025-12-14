Este fin de semana se disputa la fecha 16 de La Liga de España, donde el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo goleó por 4-0 al Real Oviedo en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
El Niño Maravilla fue titular y comandó la vuelta al triunfo de los nervionenses, quienes se impusieron con los goles de Akor Adams (4′), Djibril Sow (22′), Batista Mendy (51′) y Chidera Ejuke (89′).
En el equipo visitante fue expulsado el defensa angoleño David Carmo (83′) tras recibir doble tarjeta amarilla.
El máximo goleador histórico de la Selección Chilena jugó hasta los 77 minutos, cuando fue reemplazado por el nigeriano Chidera Ekuje.
En el caso de Gabriel Suazo, el lateral izquierdo no estuvo presente debido a una lesión muscular. Su fecha de regreso sería a fines de diciembre.
Con este resultado, el Sevilla escaló a la octava posición de La Liga con 20 puntos, quedando a cuatro unidades de la zona de clasificación a copas europeas.
Mientras que el Real Oviedo sigue inmerso en zona de descenso, específicamente la decimonovena ubicación con 10 unidades.
El próximo partido para el Sevilla de Sánchez y Suazo será el miércoles 17 de diciembre a las 17:00 horas, cuando visite al Deportivo Alavés por la tercera ronda dela Copa del Rey.
Así está la tabla de posiciones de La Liga:
|#
|Equipo
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Barcelona
|43
|17
|49:20
|29
|14
|1
|2
|2
|Real Madrid
|36
|16
|32:15
|17
|11
|3
|2
|3
|Villarreal
|35
|15
|31:13
|18
|11
|2
|2
|4
|Atlético
|34
|17
|30:16
|14
|10
|4
|3
|5
|Espanyol
|30
|16
|20:16
|4
|9
|3
|4
|6
|Betis
|24
|15
|25:19
|6
|6
|6
|3
|7
|Athletic
|24
|17
|15:20
|-5
|7
|3
|7
|8
|Sevilla
|20
|16
|24:24
|0
|6
|2
|8
|9
|Celta
|20
|16
|18:19
|-1
|4
|8
|4
|10
|Getafe
|20
|16
|13:18
|-5
|6
|2
|8
|11
|Elche CF
|19
|16
|19:20
|-1
|4
|7
|5
|12
|Alavés
|18
|15
|13:15
|-2
|5
|3
|7
|13
|Rayo
|17
|15
|13:16
|-3
|4
|5
|6
|14
|Mallorca
|17
|16
|18:23
|-5
|4
|5
|7
|15
|Real Sociedad
|16
|16
|20:24
|-4
|4
|4
|8
|16
|Osasuna
|15
|16
|14:20
|-6
|4
|3
|9
|17
|Valencia
|15
|16
|15:25
|-10
|3
|6
|7
|18
|Girona
|15
|16
|15:30
|-15
|3
|6
|7
|19
|Real Oviedo
|10
|16
|7:26
|-19
|2
|4
|10
|20
|Levante UD
|9
|15
|16:28
|-12
|2
|3
|10
En síntesis
- Alexis Sánchez fue titular y su equipo, el Sevilla, goleó 4-0 al Real Oviedo.
- El Sevilla escaló a la octava posición de La Liga con 20 puntos tras la victoria.
- Los goles del Sevilla fueron anotados por Adams (4′), Sow (22′), Mendy (51′) y Ejuke (89′).