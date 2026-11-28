Ipswich Town y Aston Villa se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Portman Road Stadium, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Ipswich Town recibe a Aston Villa este sábado 28 de noviembre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Portman Road Stadium.

Aston Villa llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Ipswich Town tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Ipswich Town perdió 0-2 como visitante ante Tottenham. El conjunto marcha 17° con 11 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Bournemouth.

Aston Villa viene de empatar 0-0 como local ante Sunderland. El equipo ocupa el puesto 12 con 14 puntos. Antes empató 4-4 como visitante ante Manchester United.

El historial entre Ipswich Town y Aston Villa

Ipswich Town y Aston Villa se enfrentaron 47 veces en los últimos años: 13 triunfos de Ipswich Town, 21 de Aston Villa y 13 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/02/2025 Aston Villa vs. Ipswich Town 1-1 Premier League 29/09/2024 Ipswich Town vs. Aston Villa 2-2 Premier League 26/01/2019 Aston Villa vs. Ipswich Town 2-1 Championship 18/08/2018 Ipswich Town vs. Aston Villa 1-1 Championship 21/04/2018 Ipswich Town vs. Aston Villa 0-4 Championship 25/11/2017 Aston Villa vs. Ipswich Town 2-0 Championship 11/02/2017 Aston Villa vs. Ipswich Town 0-1 Championship 17/09/2016 Ipswich Town vs. Aston Villa 0-0 Championship 05/01/2013 Aston Villa vs. Ipswich Town 2-1 FA Cup 23/03/2002 Ipswich Town vs. Aston Villa 0-0 Premier League

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Horario del partido

Chile: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Manchester United vs. Brentford — sábado 28 de noviembre, 12:00 hs

Leeds vs. Coventry — sábado 28 de noviembre, 12:00 hs

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis