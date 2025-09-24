Este fin de semana inicia el Mundial Sub 20 Chile 2025, donde nuestro país es el anfitrión de esta edición número 25 de este certamen que proyecta a las estrellas del futuro en el fútbol internacional.

En toda la historia de los mundiales de esta categoría han nacido grandes figuras y otros que se han convertido en verdaderas leyendas del balompié, quienes comenzaron armando sus vitrinas con el trofeo del Mundial Sub 20.

Es por ello que quisimos destacar a 10 cracks de todos los tiempos que alguna vez alzaron este título, incluso varios de ellos luego lo repitieron con la selección adulta.

Ejemplo de ello son Diego Maradona (México 1986), Bebeto (Estados Unidos 1994), Iker Casillas (Sudáfrica 2010), Xavi Hernández (Sudáfrica 2010), Lionel Messi (Qatar 2022) y Paul Pogba (Rusia 2018.)

Mientras que hay otros cuatro que hicieron lo propio convirtiéndose en verderos emblemas de sus países y equipos, como Luis Figo, Juan Román Riquelme, Dani Alves y Sergio ‘Kun’ Agüero.

Aunque este último lo ganó dos veces consecutivas: primero en Países Bajos 2005 y luego en Canadá 2007. La primera vez fue junto a Lionel Messi y el ex Colo Colo Julio Barroso. En la segunda ocasión su socio era Ángel Di María.

Lionel Messi ganó el Mundial Sub 20 con 18 años en Países Bajos 2005.

10 cracks de la historia que ganaron un Mundial Sub 20

Japón 1979: Diego Maradona con Argentina

México 1983: Bebeto con Brasil

Portugal 1991: Luis Figo con Portugal

Malasia 1997: Juan Román Riquelme con Argentina

Nigeria 1999: Iker Casillas con España

Nigeria 1999: Xavi Hernández con España

Emiratos Árabes Unidos 2003: Dani Alves con Brasil

Países Bajos 2005: Lionel Messi con Argentina

Países Bajos 2005 y Canadá 2007: Sergio Agüero con Argentina

Turquía 2013: Paul Pogba con Francia