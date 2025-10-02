En esta jornada se desarrolló lo que fue la segunda fecha de la UEFA Europa League, en la que el delantero nacional, Darío Osorio veía acción con su Midtjylland ante el Nottingham Forest de Inglaterra.

En lo que fue un tremendo partidazo, el conjunto danés logró una victoria impecable en condición de visitante, en la que se impuso por 3-2 al conjunto inglés en el City Groundt Stadium.

Dentro de este triunfo, el ex Universidad de Chile tomó gran protagonismo, en la que volvió a las canchas tras dejar atrás su lesión que lo dejó fuera de la Selección Chilena y deslumbró a todos en Europa.

‘La Joya de Hijuelas’ ingresó a los 58 minutos en reemplazo de Aral Simsir y protagonizó una tremenda jugada en el último tanto de su equipo, en la que asistió a Valdemar Byskov para poner el 3-1 a los 88 minutos.

Osorio se mandó un jugadón en Europa | Foto: Getty Images

El seleccionado nacional se mandó un carrerón desde su propia área, en la que con balón conducido dejó atrás a dos jugadores del Forest y aglutinó a los defensores rivales para dar un exquisito pase a Byskov, a quien dejó solo para vencer a Matz Sels.

Esta jugada sin duda que rápidamente se comenzó a hacer viral dentro de las redes, en la que en el extranjero quedaron alucinados con lo que fue esta gran jugada de Darío Osorio, en la que incluso lo candidatean para otros clubes de Europa.

REVISA LOS ELOGIOS A DARÍO OSORIO EN EUROPA