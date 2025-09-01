Más temprano que tarde, Darío Osorio partirá del FC Midtjylland. A pesar de que el seleccionado nacional tiene contrato vigente con el elenco danés, no es un misterio que diversos equipos europeos lo siguen minuciosamente.

¿Saldrá de su club en este período de fichajes? Al parecer, se mantendrá en Jutlandia Central, pero eso no le impide soñar: tiene claro cuál es el objetivo a cumplir durante su carrera.

Según detalló Dan Sörensen (exfutbolista y actual periodista), la promesa chilena tiene un anhelo en particular. Se muere de ganas por jugar en un gigante de la Premier League.

¿En cuál? Quiere firmar por Liverpool. Se trazó como meta relucir su talento en la cancha del Anfield Road: tal institución ya lo tuvo en carpeta en temporadas anteriores.

“Sé que su sueño es hacer una carrera en Inglaterra. Me lo dijo. Y su mayor sueño es jugar en Liverpool“, destapó el comentarista deportivo.

En dicha línea, agregó: “No tengo dudas de que Darío dará el salto, porque es un futbolista especial. En un año, tal vez el próximo verano, va a continuar su carrera en un lugar más grande que Midtjylland”.

Darío Osorio tiene como objetivo llegar al Liverpool de Inglaterra. Es su deseo. (Foto: FC Midtjylland)

El precio de Darío Osorio

Cabe destacar que, según trascendidos, el precio del formado en Universidad de Chile bordea los 20 millones de euros. Al menos, eso pide la escuadra dueña de su pase para concretar una transferencia.

Durante esta temporada, el oriundo de Hijuelas ha jugado 12 encuentros con la camiseta de FC Midtjylland, logrando anotar en cinco ocasiones y asistiendo en cuatro oportunidades. Notables números.