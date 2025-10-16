El exfutbolista y hoy DT chileno, Marco Antonio Figueroa, se ha visto envuelto en una feroz polémica en Nicaragua con uno de sus seleccionados. Esto, luego de que el “Fantasma” lapidara públicamente a su portero tras sus errores en el encuentro frente a Costa Rica.

En la conferencia de prensa post derrota frente a los “Ticos”, el “Fantasma” dijo: “Cuando nos hacen el 1-0 y nosotros les empatamos el partido, ellos empezaron a ponerse nerviosos y cuando vas perdiendo un partido 3-1 por errores puntuales que no fueron gracias a la calidad de jugadas de ellos, sino a errores nuestros, específicamente de nuestro arquero, tuvimos que pasar a una línea de cuatro”.

Fue allí cuando comenzaron sus dardos contra el meta Miguel Rodríguez, a quien le adjudicó gran parte de la derrota: “Lamentablemente, un equipo en proceso, un equipo en crecimiento no puede cometer los errores que cometimos hoy, específicamente Miguel. Él es un joven de 22 años, cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional y eso no se lo digo yo, se lo dice cada uno de sus compañeros después de cada uno de los partidos”.

“Sigo pensando lo mismo. Miguel tiene grandes condiciones, mide 1,90 metros y los demás arqueros que tenemos en Nicaragua miden 1,74 metros. Entonces, la responsabilidad es de Miguel, y mía por ponerlo. Eso yo lo asumo”, remató.

Arquero de Nicaragua rompe el silencio tras las duras críticas del Fantasma Figueroa

Luego de las duras críticas del otrora entrenador de Universidad de Chile y U. Católica, el propio golero rompió el silencio dejando algunas indirectas para el DT.

“Pedirles una disculpa por mi error. En estos años de carrera he podido aprender que los errores son parte del fútbol y de la vida; los cometen solo quienes están en cancha”, comenzó diciendo a través de sus redes.

De igual forma, se mostró bastante autocrítico con su desempeño: “Se supone que los que estamos allí estamos para dar lo mejor de nosotros. Anoche, no supe hacerlo y tomo mi responsabilidad. Más sepan que mi mayor orgullo es portar esta camisa y cantar con ustedes ‘¡Salve a ti, Nicaragua!'”.

Finalmente, en buen chileno, “agachó el moño” y pidió perdón al DT: “Nadie quiere fallar, pero todos, en algún momento, lo hacemos. Hoy queda aprender de los errores y seguir adelante. Deseo extender mi disculpa a mi cuerpo técnico y a mis compañeros de selección“.