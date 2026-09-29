La Selección Chilena confirma su formación para enfrentar a Estados Unidos

El entrenador, Nicolás Córdova confirmó la alineación de la Selección Chilena para enfrentar a Estados Unidos.

La Selección Chilena ya tiene todo listo para lo que será su segundo encuentro amistoso dentro de esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se verá las caras ante la Selección de Estados Unidos.

El equipo que comanda Nicolás Córdova se prepara para este partido, en el que espera dejar atrás lo que fue su actuación ante Canadá, en la que cayó por 1-0 y mostrar una mejor versión futbolísitca.

Para esta jornada, ‘La Roja’ contará con dos importantes bajas en este enfrentamiento, en donde Gabriel Suazo y Lucas Cepeda no podrán ser opción tras lo que fue su expulsión en el encuentro pasado.

De esta forma, Córdova debió tomar importantes decisiones para lo que era su alineación, en la que a comparación del duelo con Canadá, realizó seis cambios en su onceno.

Chile espera conseguir un triunfo | Foto: Photosport

Es así, como la Selección Chilena saltará a la cancha con: Lawrence Vigoroux en portería; Felipe Faúndez, Jonathan Villagra, Iván Román y Diego Ulloa en defensa; Víctor Felipe Méndez, Felipe Loyola y Nils Reichmuth en el mediocampo; Maximiliano Gutiérrez, Ben Brereton y Darío Osorio en delantera.

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El duelo entre la Selección Chilena y la Selección de Estados Unidos se disputará este martes 29 de septiembre a partir de las 21:00 horas en el Energizer Park.