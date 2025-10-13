Anoche Iván Morales fue la gran figura del partido entre River Plate y Sarmiento por la duodécima fecha del Torneo de Clausura en Argentina, donde el delantero chileno anotó el único gol en el triunfo por 1-0 para el conjunto de Junín.

El oriundo de Longaví fue titular y a los 30 minutos del primer tiempo aprovechó un rebote que dio el arquero Franco Armani, a quien sorprendió con un giro de cintura y pasando el balón entre sus piernas.

Tras el partido, el formado en Colo Colo habló con ESPN donde contó qué le jugó a su favor para marcar ante el Millonario ante un repleto Mâs Monumental.

“La cancha estaba mojada, así que hay que estar atento a esos detalles. Para mala suerte de ellos y buena suerte la mía, se le soltó y quedó ahí”, explicó el Tanquecito.

“Todos sabíamos el partido que veníamos a hacer acá, sabíamos que es un rival de mucha jerarquía y sabíamos que la que nos quedara teníamos que hacer el gol. Contento por el triunfo, por los tres puntos”, agregó en zona mixta.

El gran presente de Iván Morales en Sarmiento

En la instancia, el atacante de 26 años también se refirió al momento que está viviendo en Sarmiento, donde lleva seis goles anotados y dos asistencias vistiendo la camiseta verde.

“Llegué acá para volver a jugar lo más que pueda, así que contento de eso, contento de poder aportar al club”, sentenció.