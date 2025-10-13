Arturo Vidal ha sembrado el misterio sobre su continuidad en Colo Colo. Pese a que el propio jugador aseguró hace algunos días que su contrato estaba renovado, tras el amistoso ante Deportes Puerto Montt volvió a poner la duda.
“Estoy feliz de renovar, pero me hubiese gustado de otra forma. No he tomado una decisión”, dijo el “King” en aquella instancia.
A aquello se suma su nueva incorporación a la Kings League, este torneo de YouTubers bien famoso creado por el streamer Ibai Llanos. Sobre aquello, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, se mostró más que tajante: “Me enteré ayer cuando salió esta noticia. No lo he conversado con él, no tengo confirmación cómo funciona esta cuestión. Pero Vidal tiene contrato con Colo Colo, su foco es Colo Colo y tiene que ser Colo Colo”.
En esa línea, Mosa rayó la cancha sin titubear: “Si esto interfiere de cierta manera en pretemporada, o en cualquier cosa del club va a tener que dejarlo a un lado porque no son compatibles ambas cosas”.
Aníbal Mosa le raya la cancha a Arturo Vidal
Sobre el tema del vínculo del jugador con la institución, aseguró: “El tema es bien sencillo. Su contrato se renovó según la cantidad de participaciones. Eso no tiene ningún cambio, nadie nos ha manifestado que quieran ponerle término. Así como lo dijo Fernando (Ortiz) en conferencia de prensa, Arturo es jugador de Colo Colo”.
“Nosotros cuando firmamos un contrato, este se respeta sea cual sea la administración que lo haya firmado. Por eso cuando traemos técnicos, saben que van a llegar a una institución donde esto se va a respetar”, aseguró.
De igual forma, se mostró consciente de las ganas de competir que siempre ha demostrado Vidal: “Arturo tiene su corazón colocolino y si a él de cierta manera le incomodaría continuar si no clasificamos a instancias internacionales… Pero ese es otro tema. Tengo toda la confianza que Arturo seguirá en Colo Colo”.