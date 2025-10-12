River Plate recibió a Sarmiento por la jornada 12 de la segunda rueda del torneo de Primera División en Argentina. El cuadro “Millonario” lucha por darle caza a los líderes, pero un chileno ex Colo Colo amarga parcialmente las aspiraciones del elenco de Marcelo Gallardo.

A los 30′ de la primera parte, el recordado exdelantero albo, Iván Morales, sorprendió a todo el Monumental de Núñez tras marcar la apertura de la cuenta.

Con gran responsabilidad de Franco Armani, el “Tanquecito” Morales aprovechó un rebote que dejó el meta “Millonario”, metiendo el balón por debajo de las piernas del golero con un feroz caño para decretar el 1 a 0 parcial.

Con este triunfo momentáneo, el elenco de Sarmiento de Junín donde milita el chileno Iván Morales se está metiendo dentro de los ocho primeros de su grupo en el torneo argentino.

Iván Morales pone el 1 a 0 para Sarmiento frente a River Plate (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Además, el exdelantero albo llega a dos tantos con la camiseta del “Kiwi” en esta temporada. Antes, le marcó a Aldosivi y también dio una asistencia frente a Atlético Tucumán.

De diversos ángulos: Revisa acá el golazo de Iván Morales frente a River Plate