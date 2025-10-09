La Selección Chilena Sub 20 pasó sin pena ni gloria por el Mundial de la categoría que se está desarrollando en el país, donde perdió 3 de 4 partidos disputados y se despidió en los octavos de final con una fea goleada sufrida ante México.

Los hinchas de La Roja no pueden sacar mucho en limpio tras la nefasta actuación del equipo, donde nunca se vio una idea de juego y el desorden fue constante en los 4 partidos que Chile disputó en la cita mundialista.

Si bien el panorama es desalentador, no todo es malo. Al menos así lo cree Cristián ‘Flaco’ Leiva, entrenador nacional y ex DT de la Sub 17 quien en diálogo con El Mercurio rescató a jugadores: “Hay que tener claro que son procesos largos”, advierte de entrada.

Millán fue uno de los puntos altos de Chile. | Foto: Photosport

Leiva menciona a los 5 jugadores con los que hay tener ojo en el futuro: “Rescataría a Rossel, pese a que solo convirtió un gol, Millán es un buen jugador y decidió jugar por Chile, Arce tiene mucho que dar, Garguez fue muy regular y para Mella, el arquero, no era fácil porque no había jugado”

En el cierre, eso sí, advierte una situación que todos los hinchas de la Selección Chilena notaron durante los partidos de La Roja en el Mundial Sub 20 “Pero hay ripios en la formación”, dijo el entrenador.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Chile se quedó sin Mundial y no mostró una cara que ilusione a los hinchas de que finalmente puede haber una luz de esperanza al final del túnel.

La Roja vuelve a la cancha

Este viernes 10 de octubre la Selección Chilena adulta enfrentará un compromiso amistoso frente a Perú, el cual se llevará a cabo en el Estadio Bicentenario de La Florida y sin mucha atracción por parte del público nacional.