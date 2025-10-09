El Mundial Sub 20 Chile 2025 ya tiene a siete equipos instalados en los cuartos de final luego de la goleada por 3-0 de Estados Unidos sobre Italia, quienes abrieron la jornada del día jueves en Rancagua.

La selección norteamericana pasó por arriba de los italianos en el Estadio El Teniente, con doblete de Benjamín Cremaschi (15′ y 90+3′) y otro gol de Niko Tsakiris (79′).

Ahora los dirigidos por Marko Mitrovic esperan rival para los cuartos de final, que saldrá de la última llave entre Marruecos y Corea del Sur que se define desde las 20:00 horas en la Sexta Región.

Hasta ahora los siete equipos que están clasificados en la ronda de los ocho mejores son: México, Argentina, España, Colombia, Noruega, Francia y Estados Unidos.

Mientras que la Albiceleste es el único combinado que va invicto en el torneo, ganando todos sus partidos. El último fue por goleada de 4-0 ante Nigeria en los octavos de final.

Argentina es uno de los favoritos para ganar el Mundial Sub 20 Chile 2025. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Las llaves de cuartos de final del Mundial Sub 20

LADO IZQUIERDO DEL CUADRO

Sábado 11 de octubre: España vs Colombia – 17:00 hrs. – Fiscal de Talca

Sábado 11 de octubre: México vs Argentina – 20:00 hrs. – Estadio Nacional

LADO DERECHO DEL CUADRO

Domingo 12 de octubre: Estados Unidos vs Por definir – 17:00 hrs. – El Teniente

Domingo 12 de octubre: Noruega vs Francia – 20:00 hrs. – Estadio Elías Figueroa