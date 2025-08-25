Anoche quedó todo aclarado lo que sucedió en el frustrado fichaje de Arturo Vidal en el Real Madrid luego de la Copa América del 2015, cuando el ídolo de Colo Colo terminó pasando de la Juventus al Bayern Múnich.

En el último capítulo de la primera temporada del podcast ‘El Reinado de Vidal’ fue invitado otro emblema del fútbol chileno, Iván Zamorano, quien contó una conversación que tuvo en aquella época con el presidente del club merengue, Florentino Pérez.

Quien fue Pichichi de La Liga con el Madrid, recordó así este encuentro con el mandamás del Rey de Europa.

“Yo cuando me retiro y voy a Madrid en una época, me junto con (Emilio) Butragueño en el estadio, en el Santiago Bernabéu y habían rumores que llegaba Arturo al Madrid. Me dice ‘va a venir Florentino y me dijo que lo espararas porque va a venir a saludarte’. Y lo espero, bajamos a la cancha y viene Florentino. Me saludó y digo ‘tengo que preguntarle’“, comenzó relatando Zamorano.

Luego, todo se vuelve una anécdota por la particular respuesta de Pérez: “‘¿Florentino, y? Tiene que traer a otro chileno, Arturo Vidal. Y me dice, ‘es que cuesta 40 millones nomás, cuando cueste 100 lo traigo’. Pero tiene que comprarlo ahora le digo yo. ‘Es extraordinario, pero cuando cueste cien’. Para que te des cuenta cómo él pensaba para contratar a alguien”.

“Una de esas veces donde estuviste más cerca, yo ahí le pregunté. Yo me acuerdo perfectamente de esa situación, por eso yo le pregunté en medio de la cancha del Bernabéu. Él manejaba todo, hasta el día de hoy. Bueno, jugaste en la competencia. Te fuiste al segundo equipo de España”, completó tirándole una broma al volante de 38 años que luego llegó al Barcelona.

Arturo Vidal, Iván Zamorano y Juan Ramírez en el podcast ‘El Reinado de Vidal’. (Foto: @elreinadodevidal)

La movida para llevar a Arturo Vidal al América

En la entrevista, el Gran Capitán también recordó cuando hizo las gestiones para que Arturo Vidal fuera al América de México, equipo con el que Zamorano también fue campeón.

“Hice mucho para que Arturo jugara en América. Me llamaron de México y me dijero ‘oye Arturo…’ Yo lo llamé, le dije ¿te gustaría? ‘Sí dale, dale’. Empezamos a hablar, después quedaron en nada, pero sí querían a Arturo”, aclaró el mundialista en Francia 1998.