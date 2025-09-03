La Selección Chilena sufre por una de sus promesas: no podrá contar con ella ante Brasil y Uruguay. Un duro golpe para el combinado nacional en la despedida de las Eliminatorias CONMEBOL.

A través de su página web, La Roja informó sobre la lesión de Darío Osorio. La estrella del FC Midtjylland presentó un desgarro y por ello dirá ausente en los últimos dos duelos del proceso clasificatorio.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Darío Osorio ha sido liberado de la presente convocatoria“, comenzó señalando la misiva.

En dicha línea, el comunicado oficial de la delegación nacional informó: “El jugador presentó hoy una lesión muscular cuya recuperación supera los tiempos de la presente fecha FIFA“.

Finalmente, se destapó que otros dos jugadores viven una compleja situación: quedaron descartados ante los brasileños y están en duda para medirse ante los charrúas. Esos son los casos de Bruno Barticciotto y Benjamín Kuscevic.

“Se presentaron con lesiones musculares a la concentración, encontrándose actualmente en periodo de recuperación y trabajo para asegurar una evolución favorable y/o posible disponibilidad para el partido frente a Uruguay”, se detalló.

Darío Osorio quedó al margen de los duelos de la Selección Chilena ante Brasil y Uruguay.

Los partidos de la Selección Chilena

Por la penúltima fecha del proceso clasificatorio, La Roja visitará a Brasil este jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná. Será desde las 20:30 horas de Chile.

En tanto, el combinado nacional recibirá a Uruguay el martes 9 de septiembre. Tal encuentro, válido por la última jornada de las Eliminatorias CONMEBOL, se jugará desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.