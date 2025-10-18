El Real Betis de Manuel Pellegrini consiguió un agónico empate 2-2 en su visita al estadio La Cerámica de Villarreal por la Fecha 9 de la Liga de España. Un resultado que además le permite al ‘Ingeniero’ romper otro récord en la banca del conjunto verdiblanco.

El ‘Submarino Amarillo’ golpeó en dos ocasiones con los goles de Tajon Buchanan y Alberto Moleiro, sin embargo la tremenda actuación de Antony le permitió a los andaluces llegar al empate tras un magnífico doblete a los 66’ y 90+3’.

Con este resultado, el Betis se ubicó en la 5° posición con 16 puntos, a seis unidades del puntero Barcelona y cinco del Real Madrid que este domingo buscará la cima de la LaLiga cuando este domingo visite a Getafe.

Real Betis festejó un empate agónico gracias a un doblete de Antony (Getty Images).

El imponente récord de Manuel Pellegrini

Ante Villarreal, el ‘Ingeniero’ no sólo festejó un épico empate que deja a los andaluces en puestos de avanzada en la liga española, sino que además conquistó otro récord como entrenador del Real Betis.

Si ya Manuel Pellegrini era el entrenador con más partidos al mando del Real Betis (con 266 encuentros), este sábado se alzó como el DT con más encuentros dirigidos en Primera División con el buzo bético.

El entrenador chileno de 72 años llegó a 199 compromisos en la banca heliopolitana en la máxima división del fútbol español, superando por un encuentro a Lorenzo Serra Ferrer que estuvo cinco campañas al frente del equipo verdiblanco en la máxima categoría.

A mitad de semana, Real Betis enfrentará a Genk de Bélgica por la Europa League, mientras que el próximo lunes 27 de octubre por la LaLiga recibirá en casa al Atlético de Madrid.