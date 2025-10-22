En la Selección Chilena se sigue en el trabajo de poder encontrar al entrenador perfecto para poder dar comienzo a un nuevo proceso dentro del equipo de todos, en donde esperan poder encontrar al hombre perfecto para volver hacer competitivo a Chile.

En las últimas horas, el Gerente de Selecciones Nacionales, Felipe Correa conversó con Radio Cooperativa y fue consultado sobre el proceso en el que se trabaja para poder encontrar a un nuevo DT para La Roja, en la que indica que tienen una variada lista y que el plazo de dar con el nombre es hasta el próximo año.

“Tenemos un listado de alternativas que creo que se puede generar un convencimiento de ambas partes y obviamente, generarse el esfuerzo económico para llegar a un acuerdo, la limitación económica no es lo que termine de impedir traer un técnico. Estamos trabajando en el foco de tener un técnico a partir del próximo año”, partió señalando Correa.

Dentro de su misma respuesta, al gerente se le consultó sobre la posibilidad de Manuel Pellegrini para poder llegar a la Selección Chilena, en donde quiso evadir una posible respuesta, pero entregó una pista importante de que el hoy DT del Betis es una gran opción.

Pellegrini sigue siendo la opción | Foto: Photosport

“De que nosotros tenemos el interés (por Pellegrini), es una realidad y más allá del nombre en particular, de tener un técnico de más alto nivel para dirigir este proceso, es el foco que tenemos”, remarcó.

Finalmente, Correa sabe que la tarea de poder convencer a Manuel Pellegrini es algo compleja por lo que es su gran presente en Europa, pero no pierden la esperanza de dar el gran golpe y que Pellegrini se ponga el buzo de La Roja.

“Siempre he dicho que sería una tremenda noticia lograr la llegada de Manuel Pellegrini”, cerró.