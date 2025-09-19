Real Betis de Manuel Pellegrini logró un triunfazo por 3-1 ante la Real Sociedad en el estadio La Cartuja por la fecha 5 de La Liga de España. Con esto, el elenco Verdiblanco llega a 9 puntos en seis compromisos disputados. Los goles fueron de Juan Camilo Hernández (7’), Álex Remiro (49’ en contra) y Pablo Fornals (69’), mientras que Brais Méndez puso el empate parcial (13’)

¿Por qué el equipo del Ingeniero tiene seis partidos si van cinco fechas? Se adelantó el compromiso de Celta vs. Betis por la fecha 6, el cual terminó 1-1 a fines de agosto. Aquello porque coincidía con la primera jornada de Europa League.

Respecto al encuentro ante la Real Sociedad en La Cartuja, Pellegrini evidenció su disgusto por el planteo del rival de hacer faltas recurrentes. “Más que cosas puntuales del colegiado, me extraña mucho ese sistema de repetición de faltas de la Real, que hizo como 15-20 sólo para parar el juego; así es imposible jugar”, declaró en diálogo con DAZN

De todas formas, quedó conforme con el triunfo de local. “La valoración es muy positiva. Firmamos un partido muy completo. Entramos en el primer tiempo bien e hicimos el gol, pero lamentablemente volvimos a tener un fallo en la salida que metió a la Real Sociedad en el partido”.

A pesar de la molestia por el planteo de la Real Sociedad, Manuel Pellegrini está muy satisfecho con el nivel de su equipo. (Foto: Getty)

También destacó el buen complemento que hicieron: “En el segundo, les pasamos por encima, haciendo muchas ocasiones, dos goles y mereciendo la victoria”.

Real Betis debutará en la Europa League

El elenco Verdiblanco recibirá al Nottingham Forest el miércoles a las 16:00 (de Chile) por la primera fecha de la fase Liga de la Europa League. “Ahora, tenemos que dar el primer paso para buscar esa clasificación; en el lugar que sea, como digo siempre, pero clasificar para la ronda siguiente de Europa League”, aseguró en diálogo con los medios en Sevilla.