Gustavo Quinteros estuvo en negociaciones con Colo Colo para un eventual regreso luego de la salida de Jorge Almirón. Sin embargo, el santafesino y el Cacique no llegaron a un acuerdo, en una búsqueda que se cerró con la llegada de Fernando Ortíz al estadio Monumental.

El entrenador que dirigió al Cacique entre octubre de 2020 y diciembre de 2023, tendrá su segundo desafío del año luego de dirigir sin éxito a Gremio. Quinteros fue oficializado como entrenador de Independiente, club que viene en una crisis futbolística en este semestre.

“Gustavo Quinteros es el nuevo entrenador de Independiente”, informó el cuadro trasandino a través de sus redes sociales oficializando el arribo del ex estratega de la selecciones de Bolivia y Ecuador.

El vínculo entre el entrenador de 60 años y el Rojo se extenderá hasta diciembre de 2026. Ahora la misión para el DT será levantar al equipo que no venía de buenos resultados en el Torneo de Clausura en Argentina y marcha último del Grupo B con tres puntos en siete compromisos.

Gustavo Quinteros tiene el desafío de revertir la situación futbolística de Independiente. (Foto: Independiente)

Gustavo Quinteros pide apoyo a los hinchas de Independiente

En declaraciones compartidas por el departamento de comunicaciones del Rojo, el DT expresó su gratitud por la posibilidad: “Quiero agradecer al club, a toda la gente de Independiente por esta gran oportunidad y poder comenzar un nuevo camino. Quiero expresarme hacia los hinchas de Independiente, esa gran hinchada que tiene este gran club, que vamos a hacer todo lo posible para levantar al equipo, ponerlo en los primeros lugares”.

Además, le solicitó paciencia a los fanáticos: “Necesitamos trabajar mucho, darle al plantel esa confianza que ellos seguramente necesitan, pero siempre juntos con ustedes. A toda la hinchada les pido paciencia, mucho apoyo, para todos los jugadores, el cuerpo técnico y toda la gente del club, que juntos vamos a llevar a Independiente otra vez a lo más alto”.