Tiago Nunes no tuvo la mejor estadía en Universidad Católica. El entrenador brasileño afrontó un complejo momento en el equipo que aún no tenía la localía en el Claro Arena y luego de malos resultados salió del club en mayo del presente 2025. Sin embargo, hoy la vida le sonríe, ya que vive un dulce presente con Liga de Quito, elenco al cual se integró a inicios de junio.

LDU consiguió un triunfazo por 2-0 frente a Sao Paulo en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Bryan Ramírez con excelente remate en el área tras un pase largo en el minuto 15 del compromiso.

El segundo tanto llegó a los 77’ luego de una recuperación en la salida del cuadro brasileño. Michael Estrada en el área definió de forma precisa para sellar el 2-0 definitivo para los Merengues.

Nunes se acerca a semifinales de la máxima competición continental con Liga de Quito, una realidad inesperada cuando en marzo quedó fuera de la Copa Sudamericana con Universidad Católica tras caer en penales frente a Palestino posterior a un empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

¿Cuándo se jugará el compromiso de vuelta entre Liga de Quito y Sao Paulo?

El compromiso de vuelta entre Sao Paulo y LDU se jugará el próximo jueves 25 de septiembre a las 19:00 (de Chile) en el estadio Morumbí. Hace un tiempo ya no corren los goles de visitante, por lo que a Tiago Nunes le sirve hasta perder por un gol para lograr la clasificación a semifinales en los 90 minutos.

Tiago Nunes consiguió un gran triunfo con Liga de Quito frente a Sao Paulo. (Foto: Getty)

Quien resulte triunfador de la llave se medirá al ganador de la serie entre Palmeiras y River Plate. El Verdao tomó la primera ventaja por 2-1 en el Monumental de Núñez y todo se definirá en Allianz Parque.