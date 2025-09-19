El técnico argentino Néstor Gorosito golpeó la mesa en Perú y decidió renovar su contrato con Alianza Lima tras una histórica campaña a nivel internacional, donde los ‘Íntimos’ se riñen en cuartos de final de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.

El ‘Pipo’, ídolo en Universidad Católica en la década de los ‘90, confirmó en la misma conferencia de prensa tras el empate sin goles ante la U que sólo resta la firma de papeles para extender el vínculo hasta diciembre de 2026.

Néstor Gorosito ha comandado una tremenda campaña internacional con Alianza Lima (Getty Images).

Sólo faltaba la firma de papeles

“Gracias a Dios estoy recontra cómodo en Alianza Lima, el club ya me lo dijo y solamente faltan firmar los papeles para la renovación. Estamos sumamente contentos de estar con estos colores y defenderlos”, afirmó el ex futbolista en conversación con los medios.

Asimismo, Gorosito negó un acercamiento con la Federación Peruana de Fútbol para asumir en la golpeada selección ‘Bicolor’. “Que yo me reuní con la selección, eso es mentira. Cuando nombran a uno, están buscando a otro”, afirmó el ex futbolista.

De acuerdo a información de Bolavip Perú, Alianza Lima “asegura al entrenador, le aumenta el sueldo y le pone una cláusula de salida millonaria”.

Según estadísticas de Depor.pe, el entrenador argentino registra al mando del elenco limeño un total de 43 dirigidos, acumulando 22 triunfos, 13 empates y ocho derrotas, con un saldo de 60 goles a favor y 41 en contra.