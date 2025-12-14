Este domingo el Sevilla volvió a la senda del triunfo con una goleada por 4-0 sobre el Real Oviedo, por la fecha 16 de La Liga de España, donde el chileno Alexis Sánchez fue uno de los jugadores destacados.

Incluso, la prensa sevillista se rindió ante el tocopillano, quien fue titular y jugó hasta los 77 minutos, pese a que no pudo anotar goles.

El Niño Maravilla fue de los mejores evaluados del equipo que dirige el argentino Matías Almeyda, donde por ejemplo el medio ‘Estadio Deportivo’ le puso nota 6,5.

“En un equipo que requiere casta y corazón, el chileno tendría que ser indiscutible. A pesar de no estar en la forma de hace unos meses, es uno de los que más lo intenta y apoya en labores ofensivas y defensivas. Aunque no le salgan las cosas de la mejor manera, el público le mostró su apoyo en el cambio”, publicó aquel periódico.

Mientras que los mayores elogios los recibió desde ‘El Diario de Sevilla’: “Algunos tardaron en verlo aparecer, pero su apertura a Agoumé en el 1-0 en el minuto 3 fue de lujo. Después se apretó los machos y defendió con raza”.

Cabe recordar que el delantero de 36 años lleva 11 partidos disputados esta temporada, con dos goles en su cuenta, más una asistencia.

Alexis Sánchez se llevó aplausos tras goleada del Sevilla. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

En síntesis