Universidad de Chile vive días de definición en las últimas semanas del 2025, donde tiene que zanjar la salida de Gustavo Álvarez, encontrar a un nuevo DT y, como si fuera poco, traer jugadores para potenciar al equipo.

En las últimas horas se dio a conocer que, de común acuerdo, Eduardo Vargas no seguiría en Audax Italiano para la próxima temporada y se abre la opción de que pueda tener su segundo paso por Universidad de Chile.

Cristián Caamaño, periodista y panelista de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, contó la papa sobre la posible llegada del delantero al CDA: “Yo creo que este era el paso… estaba esperando a la U. Siempre va a estar la opción”, dijo.

Vargas nuevamente en la órbita de la U. | Foto: Photosport

Eso sí, Caamaño muestra dudas por un aspecto que pocos habían considerado hasta este momento: “Es juntar más veteranos y ahí toman el control del camarín Vargas, Díaz y Aránguiz”, complementó.

De igual manera, el periodista prefiere diablo conocido que diablo por conocer, diciendo que “Yo prefiero llevarlo conocido en el ataque que otro por conocer. Lo traigo. Si no tienes plata para ir a buscar un delantero y lo tienes ahí por la misma plata que a otro extranjero, lo traigo”, agregó.

Ahora, habrá que ver si la dirigencia de Universidad de Chile se mueve por contar con Eduardo Vargas para la temporada 2026, donde los azules tendrán que afrontar la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y la Copa CONMEBOL Sudamericana.

En síntesis

Eduardo Vargas no seguirá en Audax Italiano, abriendo la opción de llegar a Universidad de Chile.

El periodista Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura especuló sobre la llegada de Vargas.