Mientras la renovación de contrato de Manuel Pellegrini en Real Betis sigue congelada, una de las máximas estrellas del conjunto verdiblanco llenó de elogios al ‘Ingeniero’, quien sigue siendo el gran deseo del fútbol chileno para asumir en La Roja.

Por el momento las negociaciones entre el entrenador chileno y la dirigencia bética están estancadas debido a una serie de condiciones que han imposibilitado avanzar en la firma. De todos modos, en Sevilla son optimistas con la continuidad del DT nacional.

Antony le dedicó emotivas palabras al ‘Míster’ (Getty Images).

Antony loco por Pellegrini: “Me hace muy feliz”

Uno que se encargó de llenar de elogios a Pellegrini en las últimas horas fue el atacante brasileño Antony, quien tuvo un renacer en Heliópolis de la mano del adiestrador de 72 años.

En entrevista con la cadena española COPE, el mediapunta brasileño, quien firmó en el Betis tras un préstamo y lograr su salida del Manchester United aseguró que Pellegrini “es un gran entrenador”.

“Todos sabemos la historia que tiene, el día a día es increíble. Trabajar con él me hace muy feliz por la persona que es, no solo conmigo, sino con todos los jugadores”, agregó.

Respecto a la continuidad del chileno, Antony fue tajante: “El tema de la renovación es entre el club y Pellegrini. Yo quiero siempre estar más tiempo con Pellegrini, pero es decisión de ellos. Ojalá las cosas salgan bien”, cerró.