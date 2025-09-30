Manuel Pellegrini, actual entrenador de Real Betis y uno de los técnicos chilenos más reconocidos a nivel mundial, guarda un vínculo especial con la Universidad de Chile, donde vivió momentos determinantes de su carrera como jugador.

La relación con el club siempre ha sido cercana, generando interés cada vez que habla o se le recuerda por su paso en el Romántico Viajero.

Pellegrini vistiendo la camiseta de Universidad de Chile | FOTO: Archivo

Manuel Pellegrini y una reliquia de Universidad de Chile

Recientemente, un hecho curioso volvió a poner a Pellegrini en el centro de la atención mediática. ¿Qué pasó? La aparición de un cromo o recuerdo fotográfico de sus tiempos en Universidad de Chile que lo hizo revivir viejas historias y despertó comentarios entre los hinchas.

“Uf, es antiguo, eh”, dijo el Ingeniero arriba de su auto mientras firmaba dicho recuerdo.

Para cerrar la anécdota con su característico humor, Pellegrini agregó: “No confundamos, que eso es muy grave”, provocando risas entre los simpatizantes del conjunto verdiblanco. ¿Estaría haciendo alusión a una posible confusión con Universidad Católica?”

El momento de Manuel Pellegrino y la fotografía en la U: