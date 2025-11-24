El futuro de Darío Osorio en el FC Midtjylland es un misterio. Tras más de dos temporadas en tierras danesas, la promesa nacional puede dar el salto: está en la mira de un gigante mundial.

Eso sí, tiene que ponerse las pilas, porque Franculino Djú se está robando la atención en el vigente mercado de fichajes. ¿Qué club está tras los pasos de ambos jugadores?

Según detalló Paddy Keogh a través de sus redes sociales, Manchester United está observando la situación de dichos futbolistas. El crack chileno lleva más de una campaña en carpeta del elenco inglés.

“Han estado siguiendo al extremo del FC Midtjylland, Darío Osorio, durante más de un año, pero es el delantero Franculino Djú quien realmente ha llamado la atención esta temporada”, señaló el periodista.

En dicha línea sobre el bisauguineano, agregó: “Ha explotado en forma, anotando 14 goles en 14 partidos de la Superliga danesa. Los ojeadores del Manchester United, según se informa, siguen de cerca su progreso“.

Darío Osorio está en carpeta del Manchester United. El gigante inglés lo sigue de cerca. (Imagen: FC Midtjylland)

¿Cambiará de club? El 2025 de Darío Osorio

Durante la presente temporada, el seleccionado chileno ha disputado un total de 23 encuentros con la camiseta del FC Midtjylland. En dichos partidos, anotó cinco goles y aportó con siete asistencias.

Cabe destacar que tiene contrato vigente con el cuadro danés hasta mediados de 2028, por lo que cualquier negociación pasará por dicha directiva. Un punto a considerar: Universidad de Chile mantiene el 10% de su pase.

En síntesis: