La salida de Ricardo Gareca de la Selección Chilena ya cumplió un semestre y el entrenador continúa sin ejercer. Sin embargo, interesados en él no faltan: un elenco sudamericano lo quiere volver a posicionar en el ruedo.

¿De qué equipo se trata? Puede volver a otro país en el que dirigió, como lo es Perú. Es que tal como trascendió desde dichas tierras, un grande sueña con incorporarlo a sus filas para 2026.

Según destacó el periodista Michael Succar en su programa Mano a Mano, el director técnico argentino asoma en el horizonte de Alianza Lima. El comunicador entregó pormenores del panorama.

“Yo te decía que en Alianza no han avanzado todavía en una negociación con un técnico de manera concreta, interesan algunos perfiles y uno de los perfiles que interesa es el de Ricardo Gareca“, indicó.

Sin embargo, su compañero de panel, Mauricio Loret de Mola, advirtió: “A mí me dicen del entorno que todavía no los han buscado. Que no los han buscado. Yo tampoco tengo información de que haya habido un acercamiento”.

Ricardo Gareca está en la mira de Alianza Lima luego de su salida de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

El club que busca a Ricardo Gareca tras su salida de la Selección Chilena

Cabe destacar que Alianza Lima dejó de contar con Néstor Gorosito en los últimos días. Tras caer ante Sporting Cristal, el estratega se desvinculó de la escuadra peruana.

“Nuestra institución ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico. Para ello, el Club hará efectiva la cláusula de salida estipulada para esta decisión”, indicó el gigante peruano.

En resumen: