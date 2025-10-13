Darío Osorio se ha convertido en uno de los jóvenes talentos chilenos más seguidos por clubes europeos. Su desempeño en el FC Midtjylland de Dinamarca y en competencias internacionales lo ha puesto en el radar de varios equipos que buscaban incorporarlo en los últimos mercados de fichajes.

Sin embargo, “los Lobos” han demostrado tener un proyecto claro con el oriundo de Hijuelas, apostando a su desarrollo dentro de su estructura profesional.

Toda esta visión ha sido clave para que el jugador de 21 años no haya sido vendido pese a los rumores y ofertas de distintos equipos europeos, como el Benfica de Portugal o el Bournemouth de Inglaterra.

¿Por qué el FC Midtjylland no ha vendido a Darío Osorio?

A través de un comunicado publicado en su sitio web, el club danés explicó con claridad los motivos detrás de la no venta de algunos jugadores y de Darío Osorio, despejando dudas sobre su futuro inmediato.

“Durante el último mercado, el FC Midtjylland priorizó la retención de jugadores clave y el fortalecimiento de la plantilla, mientras que el negocio comercial del club continúa su desarrollo positivo. En la temporada 2024/25, el FC Midtjylland obtuvo un beneficio, antes de amortizaciones, de 61 millones de coronas danesas (nueve mil millones de pesos chilenos), en comparación con los 35 millones del ejercicio anterior”, escribieron en un comienzo.

Darío Osorio celebrando un gol con la camiseta del FC Midtjylland | FOTO: Euan Cherry/Getty Images

“El club, entre otras cosas, rechazó importantes ofertas de fichajes para mantener la continuidad de la plantilla y asegurar que las ambiciones deportivas se sigan cumpliendo y, a largo plazo, se eleven al siguiente nivel”, agregaron.

Por último, desde Dinamarca dejaron claro que “hemos tomado decisiones claras y así brindar al equipo las mejores condiciones para triunfar tanto en la Superliga como en Europa. Esto significa que, a corto plazo, estamos posponiendo los ingresos del mercado de fichajes, pero al mismo tiempo somos más fuertes que nunca en términos de valor futuro, tanto deportivo como financiero”.

La U no le pierde mirada a la posible venta de Darío Osorio: ¿la razón?

La Universidad de Chile, por su parte, mantiene un 10% de los derechos económicos de Osorio, además de un 5% adicional por derechos de formación según el mecanismo de solidaridad de FIFA. Esto asegura que el club chileno se beneficie en caso de una futura transferencia internacional, manteniendo un vínculo financiero con el joven talento.